العراق.. خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب من الغاز

2021/01/24 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد،

وضع خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب يوميا،

من حقول النفط والغاز في محافظات البصرة

وميسان وذي قار جنوبي البلاد.

وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط

العراقية لشؤون التوزيع

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