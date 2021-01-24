حبس أنفاس و’الخطأ ممنوع’.. صور من عملية إنقاذ طفلة كربلاء الذبيحة

والعنايةُ الإلهية ومُهارة طاقمٍ طبيٍ وصحيٍ مُتخصص تُنقِذها من مُوتٍ مُحَقق
أبقت العنايةُ الإلهية ، ومُهارة طاقُمٍ طبيٍ وصحيٍ مُتخصص في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية بكربلاء المُقدسًة ، وخبرتهِ في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة ، في إبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة ، عقب وصولها الى قسم الطوارئ ، وهي بحالةٍ حرجةٍ وفقدانٍ للوعي بعد " نحْرها " في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها !! .
وقال مُدير المدينة الطبية، الدكتور صباح الحُسيني ، في تصريح لـ (المكتب الإعلامي) للدائرة ، الأحد ، إن " قسم "الطوارئ ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي ، طفلة بعمر ( 8 ) سنوات ، في منطقة المعملجي ، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها ، مما تسَبب في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة ، كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادةْ "، مُبيناً إن " العناية الإلهية ، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية ، وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة ، كانت حاضرة في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة ، ليضيفوا إنجازاً طبياً آخر الى سجلهِم الحافل بالأعمال الإنسانية النبيلة " .
وفي التفاصيل ..
يقول أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية ، الدكتور حسنين العُكلة الموسوي ، إنه " تم إستلام الطفلة المُصابة أولاً من قبل فريق قسم الطوارئ ، يتَقدمه أخصائي طب الطوارئ ، الدكتور فاهم الجبوري ، ويُساعده الأطباء المُقيمين والدوريين والملاكات التمريضية والصحية ، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة ، وذلك بعمل الإسعافات الأولية ، المُتمثلة بالمغذيات الوريدية ، وقناني الدم ، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفسي ".
وأضاف الموسوي ، تم الإتصال بنا للحضور إلى قسم الطوارئ ، حيث كانت الطفلة تُصارع المُوت ، وبحالة صدمةٍ وعائية وفاقدة للوعي تماماً ، ونسبة الأُوكسجين لديها 35 ٪ ، حيث تم إعطاء التخدير التام لها في داخل ردهة الطوارئ ، وغسل منطقة الإصابة وتعقيمها ، كون الطفلة ، كانت تُعاني من قطع في القصبة الهوائية والمريء ".
وزاد الموسوي ، بعد قيامنا بتلك الإجراءات في قسم الطوارئ ، تم نقلها الى صالة العمليات الكبرى في الطابق الأول ، حيث جرت لها عملية جراحية نادرة ومُعقَدة ، إستغرقت نحو ثلاثة ساعات مُتواصلة ، تحت التخدير العام ، بإشراف الدكتور فراس عباس ، ومُساعديه ، حيدر عبد السادة ومصطفى فاضل ، وبُمشاركة مُقيم أقدم جراحة الصدر ، الدكتور مُجتبى طالب ، ومُقيمتي قُدمى أنف وأُذن وحنجرة ، الدكتورة هبة محمد ياسين ، والدكتورة هالة عبد مسلم كاظم ، وكذلك مُساعدي الجراح ، حيدر جاسم ، وحسن علي درو ، وعدي مهدي جاسم ، وأحمد صبري ، حيث شهدت ايقاف النزيف ، وخياطة المريء والقصبة الهوائية ، التي كانت مقطُوعة بصورة تامة ، ومن ثُم هندمة الجرح وغلقه تماماً بعد تحويل إنبوب التنَفُس الى مكانه المُعتاد ، وقمنا بوضع إنبوبين ، الأول للتغذية والآخر للقصبة الهوائية ، بمُشاركة أخصائي الجراحة العامة ، الدكتور مثنى جابر التميمي ، ثم بدأت بعد ذلك ، مرحلة عمل تفويه القصبة الهوائية (tracheostomy) من قبل أخصائيو الأنف والأُذن والحنجرة ، الدكتور حسين العطري ، والدكتور محمد رضا شُبَر ، والدكتور عادل المسعودي "، ليتم بعدها نقلها الى ردهة العناية المركزة ، وسط مُتابعة دقيقة لها ، حيث تتماثل حالياً للشفاء بصورة تدريجية وبوضعٍ صحيٍ مُستقر ، وعاد تنفُسها يجري بصورة طبيعية ، وذلك بإشراف مسؤول وحدة العناية المركزة ، أخصائي التخدير والعناية المركزة ، الدكتور حسين الحاج ، والملاكات الطبية والتمريضية في الوحدة " .
من جانبهم ، أعرب ذوي الطفلة ، عن " سعادتهم الغامرة بنجاح العملية ، ومُقدرين في الوقت عينه ، الجهود الخيرة والعطاء الإنساني المُقدم من قبل ملاكات المدينة الطبية ، وأسهمت في إنقاذها وأبقائها على قيد الحياة ، مُتمنين لهم الموفقية والنجاح والسداد في مجال عملهم خدمةً لمواطني المحافظة وزائريها الكرام ".
المكتب الإعلامي للدائرة بالتعاون مع وحدة إعلام المدينة الطبية
تصوير ..
حسن طاهر
الأحد 24 كانون الثاني 2021
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبس أنفاس و’الخطأ ممنوع’.. صور من عملية إنقاذ طفلة كربلاء الذبيحة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حبس أنفاس و’الخطأ ممنوع’.. صور من عملية إنقاذ طفلة كربلاء الذبيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).