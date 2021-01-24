حبس أنفاس و’الخطأ ممنوع’.. صور من عملية إنقاذ طفلة كربلاء الذبيحة

2021/01/24 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أٔم تنْحُر طِفلتِها بكربلاء ..والعنايةُ الإلهية ومُهارة طاقمٍ طبيٍ وصحيٍ مُتخصص تُنقِذها من مُوتٍ مُحَقق

أبقت العنايةُ الإلهية ، ومُهارة طاقُمٍ طبيٍ وصحيٍ مُتخصص في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية بكربلاء المُقدسًة ، وخبرتهِ في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة ، في إبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة ، عقب وصولها الى قسم الطوارئ ، وهي بحالةٍ حرجةٍ وفقدانٍ للوعي بعد " نحْرها " في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها !! .



وقال مُدير المدينة الطبية، الدكتور صباح الحُسيني ، في تصريح لـ (المكتب الإعلامي) للدائرة ، الأحد ، إن " قسم "الطوارئ ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي ، طفلة بعمر ( 8 ) سنوات ، في منطقة المعملجي ، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها ، مما تسَبب في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة ، كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادةْ "، مُبيناً إن " العناية الإلهية ، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية ، وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة ، كانت حاضرة في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة ، ليضيفوا إنجازاً طبياً آخر الى سجلهِم الحافل بالأعمال الإنسانية النبيلة " .

وفي التفاصيل ..



يقول أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية ، الدكتور حسنين العُكلة الموسوي ، إنه " تم إستلام الطفلة المُصابة أولاً من قبل فريق قسم الطوارئ ، يتَقدمه أخصائي طب الطوارئ ، الدكتور فاهم الجبوري ، ويُساعده الأطباء المُقيمين والدوريين والملاكات التمريضية والصحية ، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة ، وذلك بعمل الإسعافات الأولية ، المُتمثلة بالمغذيات الوريدية ، وقناني الدم ، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفسي ".



وأضاف الموسوي ، تم الإتصال بنا للحضور إلى قسم الطوارئ ، حيث كانت الطفلة تُصارع المُوت ، وبحالة صدمةٍ وعائية وفاقدة للوعي تماماً ، ونسبة الأُوكسجين لديها 35 ٪ ، حيث تم إعطاء التخدير التام لها في داخل ردهة الطوارئ ، وغسل منطقة الإصابة وتعقيمها ، كون الطفلة ، كانت تُعاني من قطع في القصبة الهوائية والمريء ".



وزاد الموسوي ، بعد قيامنا بتلك الإجراءات في قسم الطوارئ ، تم نقلها الى صالة العمليات الكبرى في الطابق الأول ، حيث جرت لها عملية جراحية نادرة ومُعقَدة ، إستغرقت نحو ثلاثة ساعات مُتواصلة ، تحت التخدير العام ، بإشراف الدكتور فراس عباس ، ومُساعديه ، حيدر عبد السادة ومصطفى فاضل ، وبُمشاركة مُقيم أقدم جراحة الصدر ، الدكتور مُجتبى طالب ، ومُقيمتي قُدمى أنف وأُذن وحنجرة ، الدكتورة هبة محمد ياسين ، والدكتورة هالة عبد مسلم كاظم ، وكذلك مُساعدي الجراح ، حيدر جاسم ، وحسن علي درو ، وعدي مهدي جاسم ، وأحمد صبري ، حيث شهدت ايقاف النزيف ، وخياطة المريء والقصبة الهوائية ، التي كانت مقطُوعة بصورة تامة ، ومن ثُم هندمة الجرح وغلقه تماماً بعد تحويل إنبوب التنَفُس الى مكانه المُعتاد ، وقمنا بوضع إنبوبين ، الأول للتغذية والآخر للقصبة الهوائية ، بمُشاركة أخصائي الجراحة العامة ، الدكتور مثنى جابر التميمي ، ثم بدأت بعد ذلك ، مرحلة عمل تفويه القصبة الهوائية (tracheostomy) من قبل أخصائيو الأنف والأُذن والحنجرة ، الدكتور حسين العطري ، والدكتور محمد رضا شُبَر ، والدكتور عادل المسعودي "، ليتم بعدها نقلها الى ردهة العناية المركزة ، وسط مُتابعة دقيقة لها ، حيث تتماثل حالياً للشفاء بصورة تدريجية وبوضعٍ صحيٍ مُستقر ، وعاد تنفُسها يجري بصورة طبيعية ، وذلك بإشراف مسؤول وحدة العناية المركزة ، أخصائي التخدير والعناية المركزة ، الدكتور حسين الحاج ، والملاكات الطبية والتمريضية في الوحدة " .



من جانبهم ، أعرب ذوي الطفلة ، عن " سعادتهم الغامرة بنجاح العملية ، ومُقدرين في الوقت عينه ، الجهود الخيرة والعطاء الإنساني المُقدم من قبل ملاكات المدينة الطبية ، وأسهمت في إنقاذها وأبقائها على قيد الحياة ، مُتمنين لهم الموفقية والنجاح والسداد في مجال عملهم خدمةً لمواطني المحافظة وزائريها الكرام ".

المكتب الإعلامي للدائرة بالتعاون مع وحدة إعلام المدينة الطبية

تصوير ..



حسن طاهر

الأحد 24 كانون الثاني 2021

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