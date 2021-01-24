2021/01/24 | 14:46 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة ..



ام تنحر طفلتها في كربلاء وانقاذها من قبل الكادر الطبي من موت محقق 7 SKY TV.

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