رونالدو يقود يوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

2021/01/24 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر حساب يوفنتوس على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب الفريق، أندريا بيرلو، لخوض مباراة بولونيا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، على رأس التشكيلة.وجاءت التشكيلة كالتالي: في حراسة المرمي: تشيزني في خط الدفاع: دانيلو، كيلليني، بونوتشي، […]

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