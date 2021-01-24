وزير الصناعة يفتتح معمل المنتجات الاسفلتية في نينوى بطاقة انتاجية٦٠ الف طن/سنويا

2021/01/24 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز،الاحد، معملا للمنتجات الاسفلتية في قضاء الحمدانية/ ناحية برطلة بمحافظة نينوى، مبينا ان المعمل يعد الأول من نوعه في المحافظة ومن المعامل الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا متطورة وبمواصفات عالية الجودة والأداء اذ يحتوي على خطوط إنتاجية رصينة المنشأ لإنتاج أنواع من المنتجات الاسفلتية تشمل منتجات البرايم كوت بانواعه والسوبر برايمر والكات باك ومنتج الأسفلت بطاقة إجمالية (٦٠) الف طن/سنويا. وقال الوزير في بيان تلقته "لاقتصاد نيوز"، أن المعمل يختص بانتاج المواد الاسفلتية التي يستفاد منها في تقديم الخدمات التي لها علاقة بمشاريع البناء والأعمار وفي مجال تعبيد وإكساء الطرق إلى جانب إستخدامها في مجال العزل المائي وكمواد أولية لانتاج مواد أخرى كالفلنكوت واللباد والماستك وغيرها ، مشيرا إلى أن هذا المعمل الأول من نوعه في محافظة نينوى والمعمل الرابع الذي تم افتتاحه خلال الفترة القليلة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص .وافصح عن عزم الوزارة إنشاء معامل أخرى مشابهة في كل محافظة من محافظات العراق لتغطية الحاجة المحلية من المنتجات الاسفلتية والتي تدخل بشكل أساسي في توفير كثير من الخدمات لمحافظة نينوى ، ولفت إلى أن حضور المحافظ وقائممقام مدينة الموصل ووجهاء وأعيان المنطقة في سهل نينوى خير دليل على تعاون وتكاتف الجميع من أجل إعادة إحياء المصانع والصناعة في مدينة الموصل لماتعرضت له من دمار واذى كبير في السنوات الماضية.من جانبه أعرب محافظ نينوى نجم الجبوري، عن شكره وامتنانه لوزارة الصناعة لإنجاز هذا المشروع المهم لمحافظة نينوى من أجل تحسين وتطوير الطرق في المحافظة لاسيما وأنها تشهد حملة بناء واعمار وأن هذا المشروع سينعكس ايجابا على واقع المحافظة.

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