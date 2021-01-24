2021/01/24 | 15:04 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز:بغداد..



أكدت وزارة التخطيط، الأحد، ارتفاع في معدل التضخم خلال كانون الأول الماضي بنسبة 3.3...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط تعلن حصيلة فروقات الأسعار بعد تعديل صرف الدولار: الغذاء الأقل ارتفاعاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التخطيط تعلن حصيلة فروقات الأسعار بعد تعديل صرف الدولار: الغذاء الأقل ارتفاعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).