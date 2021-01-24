2021/01/24 | 15:04 - المصدر: سومر نيوز
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سومر نيوز:بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التخطيط تعلن حصيلة فروقات الأسعار بعد تعديل صرف الدولار: الغذاء الأقل ارتفاعاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز:بغداد..
أكدت وزارة التخطيط، الأحد، ارتفاع في معدل التضخم خلال كانون الأول الماضي بنسبة 3.3...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التخطيط تعلن حصيلة فروقات الأسعار بعد تعديل صرف الدولار: الغذاء الأقل ارتفاعاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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