حكم جديد بالسجن ضد مسؤول سابق عن تقاضي رشوة

2021/01/24 | 15:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدرت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية، حكماً جديداً بالسجن ضد رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي عن قضية ثانية.

وقال مصدر قضائي مطلع في حديث صحافي، إنّ "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن ست سنوات بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة بحق المتهم (أحمد عبد الجليل) وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983)، عن موضوع تقاضي رشاوى من المتهم (بهاء عبد الحسين) مدير شركة ’كي كارد’".

وأضاف المصدر، أنّ "الحكم تضمن غرامة بقيمة 10 ملايين دينار"، مبيناً أنّ "القضية هي الثانية من أصل 6 قضايا ضد الساعدي".

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في وقت سابق، حكماً بالسجن المؤقت ضد رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

وقال إعلام القضاء في بيان إنه "أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2021 حكماً بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين".

وأضاف، "كما قررت المحكمة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".

وفي وقت سابق، صدر حكم قضائي، ضد رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد الساعدي عن قضية فساد.

وقال مصدر قضائي مسؤول إن "حكماً صدر على رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بالحبس 6 سنوات عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الحكم صدر عن قضية إبرام عقد التأمين واستقطاع مبالغ خارج القانون بالاشتراك مع شركة ’السلامة’ التجارية".

وبيّن المصدر، أنّ "القضية هي الأولى من بين ملفات وتهم عدة مازالت المحاكمات جارية بشأنها".

وقررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.

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