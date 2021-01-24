مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير اللبناني التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

2021/01/24 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير اللبناني في بغداد، علي أديب الحبحاب.

وبحسب بيان عن مكتب الاعرجي فإن “السفير اللبناني قدم التعزية بضحايا العمل الإرهابي الذي طال المدنيين في بغداد، كما نقل تعازي الحكومة والشعب اللبناني، مستنكرا هذا العمل الإرهابي، مؤكدا استمرار بلاده بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وخلاياه النائمة”.

من جانبه أكد الأعرجي “وقوف العراق حكومة وشعبا مع الأشقاء اللبنانيين وتقديم الدعم اللازم في مجال المساعدات الإنسانية، واستعداد العراق الدائم للتعاون مع أشقائه وأصدقائه لتخفيف التوترات في المنطقة والعالم”.

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