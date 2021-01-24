نائب سابق: التغييرات الامنية تصفية للشخصيات التي لا تتوافق مع مزاج الكاظمي السياسي

2021/01/24 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصف النائب السابق جمعة العطواني، الاحد، التغييرات بالقيادات الامنية بانها صفقة وتصفية سياسية للقيادات التي لا تتماشى مع امزجة الكاظمي السياسي، مبينا ان الاخير استغل حادثة التفجير لتغييرهم.

وقال العطواني لـ/المعلومة/ ان “الكاظمي لا يستطيع تغيير بعض القيادات الامنية الذين اثبتوا نجاحهم من بينهم ابو علي البصري خوفا من الضجة والراي العام”.

واضاف ان “رئيس الوزراء استغل حادثة التفجير لتغيير جملة من القادة الامنيين الذين لا يوائمون مع مزاجه السياسي بضربة واحدة”، لافتا الى ان “حادثة التفجير تلهي الراي العام ولم ينتهبه احد الى تلك القرارات او يعترض عليها”.

واوضح ان “تلك التغييرات ومن بينها البصري استهداف مبيت واضح لتلك القيادات”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر عدد من القرارات لتغيير القيادات الامنية عقب تفجير ساحة الطيران الذي راح ضحيته 142 بين شهيد وجريح.انتهى25و

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