2021/01/24 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).