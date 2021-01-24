فريق من النزاهة يعتقل 3 موظفين بتهم فساد: أحدهم وكيل مدير

2021/01/24 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، اعتقال 3 موظفين بتهمة الفساد، يشغل أحدهم منصب وكيل مدير.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2021)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط ثلاثة مُتَّهمين في محافظة صلاح الدين، لإلحاقهم الضرر بالمال العام وتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة".

وأضاف البيان، أن "الدائرة أفادت بأن ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين قامت بضبط مُتَّهمين اثنين، لإضرارهما بالمال العام وقيامهما ببيع مادة الحنطة المُتسلمة من صومعة تكريت في الأسواق التجاريَّة خلافاً للضوابط"، مُبيّنا أن "أحد المُتَّهمين هو وكيل المدير المُفوّض لمطحنةٍ في قضاء بلد".

وتابع، "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشارت الدائرة إلى تمكُّن فريق عمل المكتب من ضبط مُوظَّفٍ في محطة وقودٍ حكوميَّةٍ، لوجود زيادةٍ في مبالغ مبيعات المُنتجات النفطيَّـة".

وبين، أن "الفريق قام، بالتنسيق مع فريقٍ فني تابع للشركة العامة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع صلاح الدين، بالانتقال إلى إحدى المحطات الحكوميَّة في تكريت، وضبط محاسب المحطة بعد أن تبيَّن وجود زيادةٍ في المبالغ الماليَّة للمبيعات"، مُوضحا أنه "بعد إجراء تدقيقٍ للكميَّات التي بيعت مع المبالغ المُودعة في قاصة المحطة بالتعاون مع وحدة المعايير والتكييل في الشركة تمَّ الكشف عن تلك الزيادة في المبالغ".

وأشار إلى "تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليتين اللتين نُفذتا وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على السادة قضاة التحقيق في صلاح الدين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات".

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