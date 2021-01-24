الاقتصادية النيابية تطالب بتخفيض هذه النفقات

2021/01/24 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، اليوم الأحد، بضرورة تخفيض النفقات المقترحة بموازنة ٢٠٢١، مبينا ان احداها يتعلق بالموظفين.وقال الفيلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، انه “يجب تخفيض النفقات المقترحة في موازنة ٢٠٢١ المبالغ بها كثيرا”، مبينا “اننا نعتقد بالاعتماد على المصروفات الفعلية لسنوات (٢٠١٨)،(٢٠١٩)،(٢٠٢٠) فان النفقات الواقعية المطلوبة لعام ٢٠٢١ لا […]

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