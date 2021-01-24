اصابة لاجئين سوريين بحروق في مخيم باربيل

2021/01/24 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل اليوم الاحد، اصابة خمسة لاجئين سوريين غالبيتهم اطفال بجروح في إندلاع حريق داخل خيمتهم في مخيم "دار شكرانه".

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد سركوت كارش في بيان اطلع عليه PUKmedia، انه بسبب احتراق مدفئة غازية في المخيم اصيب خمسة لاجئين سوريين بحروق.

واوضح كارش، ان المصابين امرأتان وثلاثة أطفال، وهم الآن تحت العناية الطبية في المستشفى.

PUKmedia مديرية الدفاع المدني في اربيل

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