بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني 23/1/2021 - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/01/24 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني في يوم السبت، الموافق 23/1/2021، انعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث تدارس المجتمعون آخر المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي، الاقليمي والدولي.على الصعيد المحلي، رأت اللجنة المركزية أن تصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين على أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة الغربية قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وزادت جرأتهم على دخول بعض القرى الفلسطينية وتخريب ......





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