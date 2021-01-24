2021/01/24 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٨-;- - الإسلام الجهادي ليس عدميا فكرة العدمية تظهر وتختفي حسب الظروف والأزمان والعصور، تظهر وتختفي ثم تعود للظهور ثانية متخذة وجوها وأقنعة متغايرة، تتقمص ألبسة وألوانا حسب درجة الحرارة والرطوبة وقوة الرياح واتجاهها، كالحرباء تتلون بمحيطها.



هناك من يراها مثل الحية، ظهرت أول ما ظهرت في الجنة، ثم اختفت لأزمنة في رمال صحراء التاريخ تتغذى من ظلمات الروح وأشجان البشرية، ثم تبر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجهادية ليست حركة عدمية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجهادية ليست حركة عدمية - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).