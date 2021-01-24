2021/01/24 | 15:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد..هذا هدفه

وصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

ويضم الوفد كل من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يرأس عادةً الوفد الذي زار بغداد لمرات عدة إلا ان إصابته بفيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك.

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اللجنة ستعقد إجتماعاً مع وفد حكومة الاقليم مساء اليوم لمناقشة حصة كوردستان في الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد.. هذا هدفه) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد.. هذا هدفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).