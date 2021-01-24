اعتقال 3 من ابرز خلايا داعش بحوزتهم وثائق مهمة غرب الرمادي  

2021/01/24 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاحد، باعتقال 3 من ابرز خلايا داعش الاجرامية غرب مدينة الرمادي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 من ابرز خلايا عصابات داعش الاجرامية وبحوزتهم وثائق مهمة وناظور يستخدم لمراقبة حركة الارتال العسكرية بعملية امنية استباقية تركزت على مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي “.

وأضاف، أن “المعتقلين كانوا يرمون القيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية الا انهم لم يتمكنوا من ذلك وتم اعتقالهم بصورة مفاجئة”.

وبين أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقالهم قبيل تنفيذهم لهجمات ارهابية على القوات الامنية والمواطنين”، موضحا ان “المعتقلين يخضعون حاليا للتحقيق للمعرفة المزيد من التفاصيل عن العمليات التي يرمون القيام بها فضلا عن معرفة محتوى الوثائق التي تم ضبطها بحوزتهم”.



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