هيثم الجبوري: نعتزم اتخاذ خطوات لدعم القطاع الخاص خلال 2021

2021/01/24 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، عزم اللجنة توريد بعض الفقرات في موازنة 2021 من شأنها دعم القطاع الخاص.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك نصوص كثيرة وضعت (في موزانة 2021) لدعم القطاع الخاص".

وأشار الى أن بعض هذه النصوص يتعلق بـ"تسديد مستحقات المقاولين والفلاحيين المتراكمة خلال السنوات السابقة فضلاً عن إعفاء بعض المتأخرين من تسديد الفوائد الخاصة بخطابات الضمان اذا سمحت موازنة الدولة بذلك".

وأكد الجبوري أن هذه الخطوات ستعزز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي.

وتابع أن التوجه الحكومي خلال العام الجاري صوب تعظيم الايرادات المالية عبر فرض ضرائب على السلع الكمالية المستوردة بالاضافة الى تفعيل جباية الكهرباء فضلاً عن أمور أخرى.

ولفت الى عزم الحكومة بتخصيص 50% من ايرادات صناديق الوزارات الى خزينة الدولة العامة.

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