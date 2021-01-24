بالوثيقة.. امر ولائي يمنع وزير الشباب من تعليق الاعلانات في ملعب البصرة

2021/01/24 | 15:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حصلت وكالة / المعلومة/ على نسخة من أمر ولائي صادر عن القضاء يمنع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من تعليق الاعلانات في ملعب البصرة الدولي.

وبحسب الوثيقة فإن مدير شركة المنار عادل غفوري حصل على حقوق الاعلانات بشكل حصري في مباراة العراق والكويت.

وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي في السابع والعشرين من الشهر الحالي.



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