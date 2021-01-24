الاقتصاد النيابية تطالب بتخفيض عدة نفقات

2021/01/24 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الأحد، بضرورة تخفيض النفقات المقترحة بموازنة ٢٠٢١، مبينا ان احداها يتعلق بالموظفين.

وقال الفيلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم انه “يجب تخفيض النفقات المقترحة في موازنة ٢٠٢١ المبالغ بها كثيرا“، مبينا “اننا نعتقدبالاعتماد على المصروفات الفعلية لسنوات (٢٠١٨)،(٢٠١٩)،(٢٠٢٠) فان النفقات الواقعية المطلوبة لعام ٢٠٢١ لا تتجاوز (١٠٢) تريليونوفق الأرقام المبينة ادناه :

1-تعويضات الموظفين ( ٥٣) تريليون دينار .

2-النفقات الحاكمة ( وتشمل البطاقة ، التموينية ، الأدوية ، دعم شراء محصول الحنطة والشلب ، استيراد الطاقة ) تساوي ( ٧) تريليوندينار .

3- شبكة الرعاية الاجتماعية (٥) تريليون دينار .

4- منح معيلي ذوي الاحتياجات الخاصة (٣١٨) مليار دينار .

5-التقاعد المدني والعسكري والمكافآت التقاعدية ( ١٨،٣) تريليون دينار .

6-السلع والخدمات للوزارات الأمنية والصحة ولقطاع الطاقة ( ٥) تريليون دينار .

7-صيانة الموجودات (١٥٠) مليار دينار .

8- القروض (٣) تريليون دينار .

9-الموازنة الاستثمارية ( ٨) تريليون دينار .

10-تنمية المحافظات (٢) تريليون دينار

وتابع ان “المجموع للنفقات الضرورية لسنة ٢٠٢١ يساوي ( ١٠٢) تريليون دينار تقريبا“.

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