النفط تعلن توزيع حصة اضافية من النفط الابيض للمواطنين

2021/01/24 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة النفط، الاحد، توزيع حصة اضافية من النفط الابيض للمواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، “بالنظر للانخفاض في درجات الحرارة قررت وزارة النفط في الاجتماع القيادي للعمليات وبتوجيه من وزير النفط تجهيز المواطنين في بغداد والمحافظات بحصة اضافية من النفط الأبيض”.

وأوضحت، أن الزيادة “بواقع ٥٠ لترا خارج الحصة المقررة وبدون البطاقة الوقودية وبسعر ٣٠٠ دينار للتر الواحد”.



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