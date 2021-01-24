ضحية جديدة.. لعنة الاصابات تواصل مطارة لاعبي ريال مدريد

2021/01/24 | 15:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحفية اسبانية، الاحد، عن تعرَّض أحد لاعبي ريال مدريد للإصابة، خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس (4-1) مساء امس في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

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