2021/01/24 | 15:48 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد كردي رفيع يصل الى بغداد لخوض جولة جديدة من مفاوضات الموازنة 7 SKY TV.

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