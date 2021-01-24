اتحاد السلة يحدد موعد اقامة المباريات المؤجلة

2021/01/24 | 16:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حدد الاتحاد العراقي بكرة السلة موعد اقامة المباريات المؤجلة من المرحلة الاولى للدوري الممتاز.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المرحلة الاولى للدوري الممتاز انتهت بلعب ستين مباراة وتم تأجيل اربع مباريات لتلعب في الخامس والعشرين من الشهر المقبل”.

واوضح أن “المرحلة الثانية من الدوري السلوي ستبدأ في الاول من اذار المقبل وسنشكل لجنة من خارج الهيئة العامة لكتابة النظام الداخلي لاتحاد السلة”.

يذكر ان الدوري الممتاز توقف بسبب استحقاق المنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية.



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