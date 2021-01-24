مجلس القضاء الأعلى يقيم احتفالية بمناسبة عيد القضاء الرابع

2021/01/24 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان يدعو الى بذل جهود استثنائية للكشف عن مرتكبي الخرق الأمني الأخير في ساحة الطيران ببغداد.

– زيدان: القضاء سيقتص من مرتكبي جريمة ساحة الطيران الاخيرة بموجب القانون وفاءاً لدماء الشهداء.

– زيدان يؤكد الاستمرار في الحفاظ على استقلال القضاء كونه المحور الاساس الذي يستند عليه بناء الدولة الديمقراطية.

– زيدان : اوصيكم زميلاتي زملائي الاعزاء ان تستمروا في اداء مهامكم وفق الدستور والقانون لاغير وان تتذكروا دوماً ان ارضاء جميع الناس غاية لاتدرك.

– زيدان: تطبيق القانون في العراق على الجميع ولا يستثنى منه أحد.

– زيدان: نحن كقضاة مؤتمنين نعطي الحق لمن بيده الدليل والبرهان الذي ينص عليه القانون.

– زيدان: نتعهد لشعبنا العراقي باننا ماضون في تطبيق القانون بشكل صحيح ولانخشى في ذلك لومة لائم وهذه امانة في اعناقنا.

– زيدان : نسعى لتحقيق الهدف الذي تمسكنا به منذ البداية والمتمثل بإيجاد أبنية للمحاكم تليق بمكانة القضاء في الدولة.

– زيدان يدعو مجلس النواب الى تشريع القوانين الخاصة بالقضاء وفق رؤيا مؤسساتية بعيدة عن شخصنة النصوص.

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