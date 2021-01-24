الصحة تسجل 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/24 | 16:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعنلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 893 إصابة جديدة، فيما تماصل 1704 مصابين إلى الشفاء، قابلها وفاة 5 مصابين فقط”.

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