الصحة تسجل 893 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/24 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي لليوم الاحد.

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