سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرّية

2021/01/24 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد إن لجنة الطوارئ المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا قررت تمديد إغلاق الحدود البرية للسلطنة أسبوعا للحد من انتشار المرض.أعلنت اللجنة العليا المكلّفة أن الإغلاق ينتهي في الساعة السادسة من مساء الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.

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