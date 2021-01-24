بعد قصف منطقة الكركرات.. البوليساريو تهدد بـ

2021/01/24 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مسؤول بجبهة البوليساريو المغرب بـ"التصعيد" عسكريا بعد ساعات من قصف الجبهة منطقة الكركرات الخاضعة لسيطرة المغرب في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

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