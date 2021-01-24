نائب يحذر من هروب الارهابيين من السجون

2021/01/24 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حذر النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاحد، من هروب الارهابيين من السجون بسبب تأخير حكم الاعدام فيهم.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين القابعين في السجون امر يجب ان يتم باسرع وقت ممكن”، لافتا الى انه “من المفارقة الكبيرة عدم تنفيذ حكم الاعدام بتلك الاعداد الكبير التي تملأ السجون”.

واضاف ان “حكم الاعدام يجب ان ينفذ حتما بالارهابيين المتواجدين في السجون العراقية”، محذرا “من هروب الارهابيين من السجون بسبب تأخير حكم الاعدام والمصادقة عليه”.

و كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الاحد، عن جمع تواقيع نيابية لتنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين ردا على التفجير الانتحاري الاخير.



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