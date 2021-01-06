2021/01/24 | 16:19 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الأحد:

عدد الإصابات: 893

عدد حالات الشفاء: 1704

عدد حالات الوفاة: 5

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي لكورونا : 5 وفيات و 893 اصابة و 1704 شفاء 7 SKY TV.

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