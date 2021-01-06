2021/01/24 | 16:19 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الموقف الوبائي اليوم الأحد:
عدد الإصابات: 893
عدد حالات الشفاء: 1704
عدد حالات الوفاة: 5
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 5 وفيات و 893 اصابة و 1704 شفاء) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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