الموقف الوبائي لكورونا : 5 وفيات و 893 اصابة و 1704 شفاء


الموقف الوبائي لكورونا : 5 وفيات و 893 اصابة و 1704 شفاء
2021/01/24 | 16:19 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليوم الأحد:

عدد الإصابات: 893

عدد حالات الشفاء: 1704

عدد حالات الوفاة: 5

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