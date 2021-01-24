عبد الله مغردا: “كورونا مو” تعليقا على إصابة مسؤول قبيل استجوابه برلمانيا

2021/01/24 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك النائب هوشيار عبد الله، بصحة اعلان إصابة مسؤول بفيروس كورونا قبيل استجوابه في مجلس النواب.

عبد الله نشر تغريدة على تويتر قال فيها ان من غرائب الأمور إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا، قبل استجوابه في البرلمان، متسائلا هل المطلوب منا أن نصدّق هذه الصدفة العجيبة، مضيفا ان ما وصفه بالإستغفال في حال ثبوت عدم إصابته يُعد إهانة لرئاسة البرلمان، التي ننتظر منها الرد المناسب، في حين ختم النائب التغريدة بالقول هذا الاستجواب أصبح تحدياً.

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