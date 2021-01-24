ديالى.. طيران الجيش يدمر 8 أوكار لداعش

2021/01/24 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الأحد، 24 كانون الثاني، 2021، تدمير 8 أوكار لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معلومات للاستخبارات العسكرية قادت طيران الجيش لتدمير 8 اوكار للدواعش فيما قامت القوة العسكرية بتدمير وكرين في ديالى".

واضاف البيان أنه "على اثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش من تدمير 8 اوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة بمحافظة ديالى".

وتابع أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة 20 تمكنت من مداهمة وكرين وتضبط بداخلهما دراجة نارية ، و2 مولدة كهربائية صغيرة، ومواد غذائية معلبة ، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الوكرين موقعيا".

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