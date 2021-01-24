2021/01/24 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع داخل منزل بمنطقة الغزالية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، فيما انتشلت 5 جثث من عائلة واحدة.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها اقتحمت المنزل ووجدت 5 جثث تعود لأسرة مكونة من الاب والام وثلاثة أطفال فارقوا الحياة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً وينتشل 5 جثث من عائلة واحدة في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً وينتشل 5 جثث من عائلة واحدة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).