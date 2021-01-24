2021/01/24 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تسلم اللواء الركن أحمد سليم بهجت مهام قيادة عمليات بغداد من الفريق الركن قيس رحيمة المحمداوي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.وجاء في بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرت مراسيم الاستلام والتسليم خلال مؤتمر عقد في مقر القيادة على قاعة الشهيد اللواء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الركن أحمد سليم يتسلم مهام قيادة عمليات بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الركن أحمد سليم يتسلم مهام قيادة عمليات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).