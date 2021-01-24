وزير التعليم: ماضون بتطوير مؤسساتنا وندعو الى تعديل التشريعات وتأمين أهداف التنمية

2021/01/24 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، المضي بتطوير المؤسسات العلمية، داعيا الى تعديل التشريعات وتأمين أهداف التنمية.وقال الوزير في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه انطلاقا من رسالة اليوم العالمي للتعليم والتزاما بقيمه المهنية والأخلاقية نؤكد المضي بتطوير ودعم مؤسسات التعليم وملاكاتها واستقلال قرارها العلمي والأكاديمي والتواصل المستمر مع جامعات العالم والمنظمات الدولية لتنسيق المواقف وتلاقح التجارب في ضوء متغيرات الظرف العالمي".وأضاف:" بهذه المناسبة المعتمدة لدى الأمم المتحدة التي توافق الرابع والعشرين من كانون الثاني ندعو الى تعديل التشريعات بما يواكب وتيرة تقدم البحث العلمي وتطور المعارف ويؤمن أهداف التنمية وخدمة المجتمع"./انتهى7

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