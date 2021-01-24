العامري: سنثأر لشهدائنا وسنسحق الدواعش في جحورهم

2021/01/24 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، اليوم الأحد، أنه سيتم الثأر للشهداء وسحق "الدواعش" في جحورهم....

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