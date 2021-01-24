الأعرجي لتولر: العراق يتطلع لاستمرار دعم التحالف الدولي

2021/01/24 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، أن العراق يتطلع لاستمرار دعم التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".

وأضاف، أن "السفير الأمريكي قدّم التعازي بشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجاميع الإرهابية، أمس السبت، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي".

وأشار الأعرجي وفقا للبيان، إلى أن "العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية".

من جانبه أوضح السفير الأمريكي، أن "خلافات بلاده مع إيران مازالت موجودة، وأن واشنطن تسعى لحلها بالطرق الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "الحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة".

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