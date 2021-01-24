العراق يسجل 893 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/24 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزراة الصحة والبئية الاتحادية، يوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 893 اصابة جديدة بفايرس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة الفائتة.

واضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 1704، مبينة ان الوفيات الجديدة المسجلة بالفيروس المستجد كانت 5 حالات وفيات.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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