الأمن النيابية: التفجيرات الأخيرة أثبتت عدم جدوى الكم الهائل من السيطرات الأمنية

2021/01/24 | 16:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نعيم الكعود، الأحد، التفجيرات الأخيرة وسط بغداد دليل على عدم جدوى العدد “الهائل” من السيطرات الأمنية في العاصمة.

وقال الكعود في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “كما هائلا من السيطرات والحواجز الأمنية تتوزع في بغداد دون جدوى”، معتبرا أن “ العراق يفتقر للمعلومات الاستخباراتية للاطاحة برؤوس تنظيمات داعش قبل وقوع الحادث”.

وأشار إلى أن “عمليات داعش المتكررة ضد المواطنين واجهزتنا الامنية رسالة واضحة للحكومة العراقية مفادها تنفيذ هجمات ارهابية في مناطق مؤمنة امنيا”، داعيا إلى “تفعيل دور الاهالي في المناطق كعنصر فاعل للإبلاغ عن العناصر المشبوه قبل وقوع الجريمة”،

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق من اليوم عن تسلم جهاز المخابرات برئاسة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي معلومات عن الخروقات الأمنية الأخيرة في العاصمة بغداد دون التعامل معها بجدية.



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