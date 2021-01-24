واشنطن: خلافاتنا مع إيران ما زالت موجودة والحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة

2021/01/24 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الاحد، ان خلافات بلاده مع إيران مازالت موجودة، وأن واشنطن تسعى لحلها بالطرق الدبلوماسية”، مشيرا إلى أن الحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة.

وقال المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان صحفي، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر”، مبينا ان “السفير الأمريكي قدّم التعازي بشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجاميع الإرهابية، أمس السبت، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي”.

وأشار الأعرجي، إلى أن “العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية”.

من جانبه أوضح السفير الأمريكي أن “خلافات بلاده مع إيران مازالت موجودة، وأن واشنطن تسعى لحلها بالطرق الدبلوماسية”، مشيرا إلى أن “الحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة”.

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