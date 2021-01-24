المنافذ تعيد 4 عجلات محملة ب “حديد شيلمان” إلى إيران في منفذ الشلامجة

2021/01/24 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن إعادة 4 عجلات محملة بمادة (حديد شيلمان) إلى الجانب الإيراني في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ الشلامجة الحدودي، اعاد 4 عجلات محملة بمادة (حديد شيلمان) إلى الجانب الإيراني”.

واوضحت، انه “تم اعادتها لعدم وجود شهادة منشأ للبضاعة المذكورة”.

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