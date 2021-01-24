البورصة العراقية تغلق منخفضة بأولى جلسات الأسبوع

2021/01/24 | 16:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجل مؤشر البورصة العراقية، اليوم الأحد، انخفاضاً بنسبة 0.39%، متوقفا عند 489.66 نقطة.

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