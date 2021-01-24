الغضب لا يزال يسيطر على مناصري ترامب من اليمين المتطرف

2021/01/24 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – اليمين المتطرف الأميركي غاضب من جو بايدن وغاضب من دونالد ترامب وغاضب من تنبؤات حركة “كيو-انون” وغاضب على نفسه أيضا.وعلى الانترنت تكثر الخلافات ومشاعر الاحباط في المنتديات التي يتحاور فيها المتطرفون، منذ فشل اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير وتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.[…]

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