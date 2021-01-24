2021/01/24 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض عدد من اللبنانيين على مرور شاحنات تحمل لوحات إيرانية على الطريق الدولي الذي يربط مدينة طرابلس (شمالي لبنان) بالحدود البرية مع سوريا، عبر قطع الطريق أمامها، قابلتها حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "ولاية الفقيه لا تمر من طرابلس".. شاحنات إيرانية "تثير شبهات" الأهالي في شمال لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "ولاية الفقيه لا تمر من طرابلس".. شاحنات إيرانية "تثير شبهات" الأهالي في شمال لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).