ضبط 3 متهمين تسببوا بهدر المال العام في صلاح الدين

2021/01/24 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط ثلاثة متهمين في محافظة صلاح الدين لإلحاقهم الضرر بالمال العام وتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة.

وأكدت الهيئة في بيان أن متهمين اثنين قاما ببيع مادة الحنطة المستلمة من صومعة تكريت في الأسواق التجارية خلافاً للضوابط ما أدى إلى الاضرار بالمال العام مبينة أن أحد المتهمين يشغل منصب وكيل المدير المفوض لمطحنة قضاء بلد.

وأشارت الهيئة إلى ضبط موظف في محطة وقود حكومية لوجود اختلاف في مبالغ مبيعات المنتجات النفطية المودعة في حسابات المحطة، مؤكدة عرض جميع المتهمين على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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