صحة الرصافة تحدد مواقع الإصابات الجديدة

2021/01/24 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الأحد، عن تسجيل40 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد شفاء 52 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 72413.

وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2021)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي".

26 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية .

قطاع المدائن4 حالات

قطاع بغداد جديدة 10 حالات

قطاع الشعب 6 حالات

قطاع الاعظمية 3 حالات

قطاع الرصافة 3 حالات

14حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي:

4 حالات في مدينة الصدر.

حالتين في كل من المناطق التالية: الرعفرانية والأعظمية.

وحالة واحدة في المناطق التالية: الصويرة والرشاد وحي أور والبلديات والعماري والمدائن.

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 74351 توفي منهم 1417 فيما اكتسب الشفاء 72413 ومتبقي قيد العلا ج 521 ".

ودعا الساعدي المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

وأعلن الساعدي عن شفاء 58 حالة جديدة اليوم الاحد الموافق 24/ 1 / 2021 من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء إلى 72413 حالة.

وقال الدكتور الساعدي إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 52 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية".

12 حالة شفاء في مدينة الصدر

6 حالات شفاء في كل من سبع قصور و الزعفرانية

4 حالات شفاء في كل من شارع فلسطين و الشعب و بغداد جديدة و حي النصر .

3 حالات شفاء في كل من المشتل و حي المنتظر

وحالتين شفاء في كل من حي المهدي و زيونة وجانب صحة الكرخ .

وأوضح الساعدي أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة أيام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وأفاد الساعدي أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 72413 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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