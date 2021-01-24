الفتح: نسبة ضريبة الدخل بعد التخفيض من 3 الى 10% من الراتب الاسمي

2021/01/24 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن تحالف الفتح، الاحد، عن تخفيض اللجنة المالية النيابية ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، مبينة ان الضريبة ستكون على الراتب الاسمي ومساعي لإلغائها.وقالت النائب عن الفتح ميثاق الحامدي لـ/المعلومة/ ان “اجتماعات اللجنة المالية النيابية انتهت بتخفيض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021”.واضافت ان “نسبة الضريبة تكون بواقع 3% […]

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