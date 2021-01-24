2021/01/24 | 16:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اعلن تحالف الفتح، الاحد، عن تخفيض اللجنة المالية النيابية ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، مبينة ان الضريبة ستكون على الراتب الاسمي ومساعي لإلغائها.
وقالت النائب عن الفتح ميثاق الحامدي لـ/المعلومة/ ان “اجتماعات اللجنة المالية النيابية انتهت بتخفيض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021”.
واضافت ان “نسبة الضريبة تكون بواقع 3% […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: نسبة ضريبة الدخل بعد التخفيض من 3 الى 10% من الراتب الاسمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن تحالف الفتح، الاحد، عن تخفيض اللجنة المالية النيابية ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، مبينة ان الضريبة ستكون على الراتب الاسمي ومساعي لإلغائها.
وقالت النائب عن الفتح ميثاق الحامدي لـ/المعلومة/ ان “اجتماعات اللجنة المالية النيابية انتهت بتخفيض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021”.
واضافت ان “نسبة الضريبة تكون بواقع 3% […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: نسبة ضريبة الدخل بعد التخفيض من 3 الى 10% من الراتب الاسمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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