2021/01/24 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.وقدّم السفير الأمريكي التعازي بشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجاميع الإرهابية، أمس السبت، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي.وأشار الأعرجي إلى أن العراق يتطلع إلى استمرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير الاميركي للأعرجي : واشنطن تسعى لحل خلافاتها مع طهران بالطرق الدبلوماسية المركز الخبري الوطني.

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