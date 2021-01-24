بعد إشارته بأنه ’’مصاب’’ بكورونا وتغيبه عن الاستجواب.. صحة الكرخ تؤكد ’’اختفاء’’ علي الخويلدي مع عائلته (وثيقة)

2021/01/24 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، عن احتفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات علي الخويدلي رفقة عائلته، بعد ان ابلغ رئاسة مجلس النواب بانه مصاب بفيروس كورونا مع عائلته، ولم يحضر جلسة استجوابه في اخر جلسة عقدها البرلمان.

يتبع..

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